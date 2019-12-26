В 2019 году больше всех разбогател Потанин

Forbes составил рейтинг пяти российских миллиардеров, для которых уходящий год стал самым прибыльным.

Согласно этому списку, наибольшую сумму добавил к своему состоянию Владимир Потанин. Владелец "Норникеля" стал за год богаче на 7,8 миллиарда долларов, а в целом его состояние оценивается в 23,8 миллиарда долларов.

Однако в рейтинге Forbes Real Time Russia он пока еще остается на 2 месте — его опережает находящийся на первой строке этого рейтинга владелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (его состояние оценивается в 27 миллиардов долларов). Прирост в 2019-м у него был, однако, меньше, чем у Потанина примерно на 1,9 миллиарда, а именно: 5,9 миллиарда долларов.

На третьей строке этого рейтинге Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ). К своему состоянию в уходящем году он добавил 5,3 миллиарда долларов, а в целом его состояние оценивается в 23,8 миллиарда долларов.

Четвертый в списке — Геннадий Тимченко ("Новатэк", "Сибур" и другие компании). Прирост его состояния составил за 2019-й 4,1 миллиарда долларов, а общее состояние оценивается в 22,7 миллиарда.

На пятой строке – владелец "Северстали" Алексей Мордашов с приростом состояния за год на 3,8 миллиарда и общим состоянием в 20,2 миллиарда долларов США.