Песков: мощности для завершения строительства "Северного потока-2" есть

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что можно надеяться на завершение работы над проектом "Северный поток 2" в обозримой перспективе, передает "Интерфакс".

Так он прокомментировал сообщение о том, что на встрече с российскими бизнесменами президент России Владимир Путин заявил, что санкции не помешают реализации проекта "Северный поток 2", так как у России есть собственный трубоукладчик.

"Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", — сказал Песков.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что поставки российского газа по новому трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.