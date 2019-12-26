Популярность растет: МЦД воспользовались уже более 15 миллионов пассажиров

15,5 миллиона человек воспользовались Московскими центральными диаметрами с момента их запуска. Об этом сообщил сегодня заместитель мэра Максим Ликсутов. По его словам, это на 13% больше того пассажиропотока, который был до ввода МЦД.

"Могу сказать, что, если на всем московском направлении Московской железной дороги рост пассажиропотока составляет 0,2-0,3%, то рост 13% — огромная цифра", — сообщил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По его словам, 70 процентов пассажиров — это жители Подмосковья, остальные — москвичи. Он отметил, что за счет удобной тарифной сетки и бесплатных пересадок на метро пассажиры уже смогли сэкономить более 100 миллионов рублей. Кроме того, за счет центральных диаметров удалось снизить нагрузку на 20 станциях столичного метро.

"Конечно, еще будет большая работа по дополнительным доработкам. Мы получаем обращения граждан, которые говорят: установить здесь больше навигации, установить тут больше каких-то элементов, которые сказываются на удобстве поездки. На каждое обращение мы реагируем, каждое обращение смотрим, анализируем и все будем делать для того, чтобы это работало", — отметил Максим Ликсутов.

А на Московском центральном кольце установлен новый рекорд: в течение прошедших суток там проехало более 580 тысяч пассажиров. Предыдущее достижение было установлено в конце ноябре. Масштабный транспортный проект заработал в столице осенью 2016 года.