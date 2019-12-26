В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Основателя организации Алексея Навального выдворили из помещения.

Ранее сообщалось, что Навального задержали, однако сам он опроверг эту информацию.

"Задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса", – написал Навальный в Twitter.

Официальной информации от правоохранительных органов по поводу этого пока нет. Однако это уже не первый обыск в фонде. В начале августа Следственный комитет РФ открыл уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 миллиарда рублей, полученных от других лиц преступным путем. Кроме того, 9 сентября Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр "иностранных агентов".