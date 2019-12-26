Тренер ЦСКА Итудис: в игре с "Миланом" нужно показать собственные амбиции

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с итальянским "Миланом". Для армейцев эта встреча будет домашней, но пройдет в Калининграде.

"Эта игра для нас почти гостевая, мы находимся в тех же обстоятельствах, что и миланцы, – заявил Итудис, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА. – Такова жизнь, и мы не пытаемся заранее искать какие-то оправдания. У соперников амбициозная команда, летом они перестроили состав, а недавно подписали еще одного игрока. Нужно отнестись к матчу серьезно и показать собственные амбиции", – подытожил наставник москвичей.

ЦСКА в 15 играх регулярного чемпионата Евролиги одержал десять побед и занимает пятое место в турнирной таблице, а "Милан" расположился на восьмой строчке, одержав восемь побед. Матч ЦСКА – "Милан" состоится в четверг, 26 декабря, начало – в 20:00 по московскому времени.