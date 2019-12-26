Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов потерял много крови в результате покушения. Свидетелем взрыва рядом со служебным автомобилем стал отец чиновника. Журналисты "Вести.Воронеж" сняли поврежденный Kia Sorento на видео.

По последним данным, на припаркованный на улице Ильинского автомобиль было установлено безоболочное взрывное устройство. Сработало оно около девяти часов утра, когда 43-летний Фролов открыл дверь машины. В этот момент за сыном в окно наблюдал его отец, он и вызвал на место медиков.

Чиновник, по сведениям источников, потерял много крови и находится в реанимации после проведенной операции. В ближайшее время главу района планируют перевезти из районной больницы в Воронеж.

Автомобиль, как видно на кадрах, не получил серьезных повреждений.

Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Воронежской области, в связи с покушением возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 30, пункт "е" части 2 статьи 105 УК РФ). На место происшествия выехали глава регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин. Производство расследования поручено наиболее опытным следователям аппарата управления.

Следователи опрашивают жителей окрестных домов в надежде выйти на след подозреваемых.