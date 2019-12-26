Русский немец Вольдемар Антон интересен "Локомотиву"

Футболист немецкого клуба второй бундеслиги "Ганновер-96" Вольдемар Антон попал в сферу интересов московского "Локомотива". Как сообщали Вести.Ru, в прошлом году проходили новости, что в услугах Антона заинтересован главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В настоящее время "Локо" и немецкий клубы начали переговоры, но, как сообщает Чемпионат.Ru, не могут договориться о возможной сумме трансфера за 23-летнего игрока. Антон родился в Узбекистане и затем вместе с русскоязычными родственниками переехал в Германию. Футболист является воспитанником "Ганновера" и сыграл пять матчей за молодёжную сборную Германии.