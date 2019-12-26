Экс-мэра Челябинска оставили в СИЗО до 11 февраля

Бывший мэр Челябинска проведет Новый год в Следственном изоляторе. По решению суда Евгений Тефтелев останется под стражей до 11 февраля 2020 года, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Меру пресечения в виде заключения под арест экс-градоначальника оставить без изменений: таков вердикт судьи. Адвокат, а также сам бывший чиновник просили суд назначить наказание в виде домашнего ареста, ссылаясь на преклонный возраст Тефлеева и его проблемы со здоровьем. Сторона защиты предоставила судье выписки из больниц и медсправки.

"Может давление резко подняться, сахар, или с ногами что случится”, – рассказал Евгений Тефтелев.

Судья также изучил копии допросов, в которых экс-мэр принимал участие уже после ареста. Напомним, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Однако вину Тефтелев признал лишь частично. С чем именно он не согласился, суд не уточняет.

Таким образом, мера пресечения оставлена в силе. Бывший глава Челябинска останется в следственном изоляторе до февраля. Помимо этого, без изменений оставили и решение о заключении в изоляторе еще одного фигуранта дела, экс-начальника управления капстроительства челябинской администрации Евгения Пашкова.