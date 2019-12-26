Самые популярные спортсмены России: бойцы ММА и фигуристки

За последний год явно сместился тренд популярности представителей большого спорта среди простых россиян: вместо футболистов и биатлонистов в лидеры вышли бойцы смешанных единоборств и фигуристки. Самые популярные в 2019 году – Алина Загитова и Хабиб Нурмагомедов.

Чемпионка мира минувшего сезона и обладатель высшего титула престижной лиги UFC стали лидерами по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ): Загитова и Нурмагомедов набрали по 7% голосов. В Топ-6 этого рейтинга ВЦИОМ входят также бойцы ММА братья Федор и Александр Емельяненко и фигуристка Евгения Медведева – у них по 4% поклонников.

Единственным представителем самой популярной на планете игру стал футболист сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба, за которого проголосовали 6% опрошенных, сообщает РИА Новости. Биатлонистов на сей раз в числе самых популярных попросту нет.

Стоит отметить, что на популярности всех шести избранных атлетов сказались скандальные истории, связанные с ними. О Загитовой, Медведевой и тренере Этери Тутберидзе в этом году много судачили поклонники "фигурки", Дзюбу троллили фанаты "Спартака", Нурмагомедов и Емельяненко-младший неоднократно также попадали в разделы скандальной хроники СМИ.