Юрий Газзаев покинул пост главного тренера футбольного "Енисея"

Российский специалист Юрий Газзаев подтвердил информацию о своем уходе с поста главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей", который он возглавил в августе текущего года.

"Да, информация о моем увольнении – правда, – приводит слова Газзаева "Чемпионат.com". – Пока еще ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Все прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались".

Под руководством 59-летнего Газзаева красноярцы провели 19 матчей, в которых одержали шесть побед, потерпели девять поражений и четыре раза сыграли вничью. После 25 матчей первенства ФНЛ "Енисей" с 25 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.