На ровном месте: последний заезд водителя BMW попал на видео

Под Борисоглебском в Воронежской области легковой автомобиль на большой скорости потерял управление, вылетел с дороги и перевернулся несколько раз.

Инцидент произошел на трассе "Курск — Саратов" в среду днем, 26 декабря. Во время аварии из машины вылетел человек, не пристегнутый, вероятно, ремнями безопасности.

Издание "Коммуна", ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по Воронежской области, сообщило, что в ДТП погибли два человека — 29-летний мужчина и 54-летняя женщина. Еще два пассажира пострадали и были госпитализированы.

Очевидцы в социальных сетях утверждают, что причиной потери управления стало лопнувшее колесо, однако в ГИБДД пока не подтверждали эту информацию.