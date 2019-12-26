Live

Тема:

Аварии и ДТП 33 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 декабря 201913:23

На ровном месте: последний заезд водителя BMW попал на видео

Вконтакте/Алина Семянкова

Под Борисоглебском в Воронежской области легковой автомобиль на большой скорости потерял управление, вылетел с дороги и перевернулся несколько раз.

Инцидент произошел на трассе "Курск — Саратов" в среду днем, 26 декабря. Во время аварии из машины вылетел человек, не пристегнутый, вероятно, ремнями безопасности.

 

Издание "Коммуна", ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по Воронежской области, сообщило, что в ДТП погибли два человека — 29-летний мужчина и 54-летняя женщина. Еще два пассажира пострадали и были госпитализированы.

Очевидцы в социальных сетях утверждают, что причиной потери управления стало лопнувшее колесо, однако в ГИБДД пока не подтверждали эту информацию.

Ранее по теме

Сейчас

13:26

Осуждены уфимские полицейские, изнасиловавшие коллегу

12:48

В ходе обыска в ФБК задержан Навальный

12:05

Миллер: поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней

11:09

Путин внес законопроект, облегчающий давление на бизнес

10:16

Многодетный отец из Гатчины отрицает изнасилование дочери

10:00

В Крым прибыл первый поезд из Москвы

23:14

Ольга Голодец возглавила Совет по развитию физкультуры и массового спорта

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Уфимские полицейские, изнасиловавшие коллегу, заплатят 3 миллиона и сядут в колонию

Уфимские полицейские, изнасиловавшие коллегу, заплатят 3 миллиона и сядут в колонию

16 минут назад
Песков: мощности для завершения строительства "Северного потока-2" есть

Песков: мощности для завершения строительства "Северного потока-2" есть

45 минут назад
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

1 час назад
Бизнес прекратят "кошмарить" статьей об организации преступного сообщества

Бизнес прекратят "кошмарить" статьей об организации преступного сообщества

2 часа назад

Трансляции

Заседание Госсовета РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Вильфанд попросил еще сутки, чтобы дать точный новогодний прогноз

Вильфанд попросил еще сутки, чтобы дать точный новогодний прогноз

1 час назад
Самые популярные спортсмены России: бойцы ММА и фигуристки

Самые популярные спортсмены России: бойцы ММА и фигуристки

21 минута назад
Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

2 часа назад
Состояние Галины Волчек без изменений, но врачи надеются на улучшение

Состояние Галины Волчек без изменений, но врачи надеются на улучшение

1 час назад
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

54 минуты назад
В Крым после пятилетнего перерыва прибыл первый поезд из Москвы

В Крым после пятилетнего перерыва прибыл первый поезд из Москвы

3 часа назад
В 2019 году больше всех разбогател Потанин

В 2019 году больше всех разбогател Потанин

1 час назад
Многодетный отец из Гатчины отрицает изнасилование дочери

Многодетный отец из Гатчины отрицает изнасилование дочери

3 часа назад
Уголовное дело возбудили в отношении школьника, напавшего на учителя с молотком

Уголовное дело возбудили в отношении школьника, напавшего на учителя с молотком

2 часа назад
"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

1 минута назад
Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

23 часа назад
Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

25.12.2019 13:04
Как уменьшить побочные действия статинов?

Как уменьшить побочные действия статинов?

24.12.2019 14:24
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

24.12.2019 11:44
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
Посмотрите, как Рождественскую ёлку везут на крыше Jeep со скоростью 291 км/ч

Посмотрите, как Рождественскую ёлку везут на крыше Jeep со скоростью 291 км/ч

44 минуты назад
Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России

1 час назад
Руферы обманули охранника и проникли в небоскреб в "Москве-Сити"

Руферы обманули охранника и проникли в небоскреб в "Москве-Сити"

1 час назад
Зампред Еврокомиссии написал Великобритании "любовное письмо"

Зампред Еврокомиссии написал Великобритании "любовное письмо"

1 час назад
Водителям официально разрешили не возить с собой распечатки ОСАГО

Водителям официально разрешили не возить с собой распечатки ОСАГО

2 часа назад
Зачем нужны родители? Найдены самые древние свидетельства заботы о потомстве

Зачем нужны родители? Найдены самые древние свидетельства заботы о потомстве

3 часа назад
Рухнувший светофор чуть не убил пенсионерку в Ярославле

Рухнувший светофор чуть не убил пенсионерку в Ярославле

3 часа назад
ГИБДД не нужна: с 1 января регистрировать автомобили будут дилеры

ГИБДД не нужна: с 1 января регистрировать автомобили будут дилеры

4 часа назад
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

4 часа назад
Мединский рассказал о перестановках в "Роскино" и переменах на "Ленфильме"

Мединский рассказал о перестановках в "Роскино" и переменах на "Ленфильме"

5 часов назад
Пассажирка метро устроила поножовщину на "Новокузнецкой"

Пассажирка метро устроила поножовщину на "Новокузнецкой"

5 часов назад
В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества

В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества

5 часов назад
В Саудовской Аравии запретили ранние браки

В Саудовской Аравии запретили ранние браки

6 часов назад
В Узбекистане началась акция "Дорога памяти"

В Узбекистане началась акция "Дорога памяти"

7 часов назад
Настоятель собора Парижской богоматери опасается обрушения лесов на свод здания

Настоятель собора Парижской богоматери опасается обрушения лесов на свод здания

7 часов назад
Военная полиция РФ заняла в Сирии опорный пункт, брошенный американцами

Военная полиция РФ заняла в Сирии опорный пункт, брошенный американцами

7 часов назад
Топ-10 самых посещаемых курортов России в 2019 году

Топ-10 самых посещаемых курортов России в 2019 году

7 часов назад
НХЛ. "Красные" победили на Красной площади

НХЛ. "Красные" победили на Красной площади

7 часов назад
Мушкетер, гусар, французский шпион: Михаилу Боярскому - 70

Мушкетер, гусар, французский шпион: Михаилу Боярскому - 70

8 часов назад
По святым местам: весной паломникам разрешат отправиться в Сирию

По святым местам: весной паломникам разрешат отправиться в Сирию

9 часов назад
Политик года: почти четверть россиян хотели бы пригласить за новогодний стол Путина

Политик года: почти четверть россиян хотели бы пригласить за новогодний стол Путина

9 часов назад
В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

10 часов назад
Производство виноградных улиток внесут в перечень сельхоздеятельности

Производство виноградных улиток внесут в перечень сельхоздеятельности

10 часов назад
Китайцы ввели в футболе жесткий потолок зарплат для легионеров

Китайцы ввели в футболе жесткий потолок зарплат для легионеров

11 часов назад
Washington Post: в США разрабатывают тактику информационной войны против РФ

Washington Post: в США разрабатывают тактику информационной войны против РФ

11 часов назад
"Мечтай со мной": проект помогает исполнить заветные мечты тяжелобольных детей

"Мечтай со мной": проект помогает исполнить заветные мечты тяжелобольных детей

11 часов назад
Эксперт - о нарушении российских законов соцсетью Twitter

Эксперт - о нарушении российских законов соцсетью Twitter

12 часов назад
Удочерение и долги в придачу: в Самарской области решают, как помочь приемной семье

Удочерение и долги в придачу: в Самарской области решают, как помочь приемной семье

12 часов назад
В Москве прошел вечер памяти Доктора Лизы

В Москве прошел вечер памяти Доктора Лизы

13 часов назад
В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

25.12.2019 09:10
Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

25.12.2019 06:58
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

23.12.2019 19:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку