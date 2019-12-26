Путин: на селе проживают 53% россиян с низкими доходами

На селе проживают 53 процента россиян с низкими доходами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Глава государства призвал руководство предприятий сельскохозяйственного комплекса не забывать о благосостоянии своих работников. Он указал, что средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет только примерно две трети от средней по экономике.

"Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед", — обратился президент к работодателям.

По его словам, общенациональная задача — снижение и преодоление бедности — в значительной степени относится именно к сельским жителям.