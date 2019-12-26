Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.

Пелагея призналась, что о трех годах совместной жизни с мужем не жалеет.

"Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси, – написала исполнительница. – Несмотря на то, что любой развод – малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено".

Пелагея вышла за Телегина замуж летом 2016 года​​​. Через полгода у пары родилась дочь Таисия.