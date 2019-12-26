Иронично-юбилейное: Боярский припомнил, как проснулся с "Портосом" в одной кровати

В "Судьбе человека" – Михаил Боярский, которому 26 декабря исполняется 70 лет. Актер, сыгравший около 150 ролей в фильмах, ставших любимыми миллионами зрителей (среди которых, в частности, "Собака на сене", "Гардемарины, вперед!", "Старший сын" и десятки других) не раз признавался, что не любит отмечать личные юбилеи.

Поэтому в программе его поздравляли с 40-летием выхода картины "Д’Артаньян и три мушкетера", которая, по признанию самого Боярского, сыграла ключевую роль в его жизни.

Вместе с Валентином Смирнитским, который в фильме сыграл Портоса, они вспоминают смешные эпизоды из жизни, когда шли съемки легендарной картины.

Премьера состоялась 25 декабря – в канун 30-летия Михаила Боярского. Актеры со смехом вспоминают, как заснули на премьере, а также курьезный случай при знакомстве.

Когда они приехали на съемки "Мушкетеров", то поскандалили по поводу размещения в гостинице, но потом решили познакомиться поближе.

Знакомство началось вечером в ресторане гостиницы, а наутро они со Смирнитским проснулись вместе в одной кровати в номере Боярского.

Актеры вспоминают, как учились фехтованию и верховой езде, как снимался выезд четверкой под песню "Порадуемся на своем веку" и отвечают на критику тех, кто поначалу называл фильм "дешевкой".

Однако всенародная любовь уже скоро "догнала" актеров, сыгравших в этом фильме, а Михаил Боярский с тех пор был и остается "главным мушкетером" страны.

Впрочем, образ Михаила Сергеевича неразрывно связан и с сине-бело-голубым шарфом фаната "Зенита". Боярский рассказывает, что любовь к футболу у него с детства, когда родители водили его на стадион.

За любимую команду болела половина труппы Театра имени Комиссаржевской, где служили его родители, и маленький Миша вместе с отцом кричал: "Зенит", вперед!"

"Так же сейчас делает мой внук", — говорит актер и добавляет, что не знает, в чем магия футбола, "но стоит им заболеть, как поправиться уже невозможно: это на всю жизнь".

В беседе с Борисом Корчевниковым Михаил Боярский рассказывает и о трагической истории своих предков. Его дед — архиепископ Ивановский и Кинешемский – был расстрелян в 1937 году.

Спустя годы Боярский узнал, кто привел приговор в исполнение и, признается актер, возникло желание отомстить. "Но как верующий человек я не мог этого сделать", — говорит Михаил Сергеевич.

Недавно он случайно увидел кадры хроники, на которых мелькнул его дед, и узнал его, хотя никогда не видел при жизни.

При каких трагических обстоятельствах в 42 года погиб брат Михаила Боярского? Часто ли думает актер о смерти, и что, по его мнению, может человека от нее отдалить?

Почему он боялся жениться на Ларисе Луппиан? Действительно ли умеет вышивать крестиком, и чему учит своих внуков?

Что делала мама Боярского на съемках "Мушкетеров", и почему он поначалу не хотел сниматься в фильме, ставшем для него судьбоносным?

Зачем стащил со съемок козла и кому его привез? И что пожелали актеру в юбилей его знаменитые дети – ставший депутатом Госдумы сын Сергей и продолжившая династию блистательная актриса Елизавета?

О яркой жизни всенародно любимого актера Михаила Боярского в день его юбилея – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".