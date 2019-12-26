Путин: интересы аграриев должны быть учтены в каждом нацпроекте

В каждом нацпроекте учитывать интересы аграриев и жителей сельских территорий призвал президент России Владимир Путин. На заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса в Кремле Путин обратил внимание, что именно на селе живет более половины граждан с низкими доходами. Это порядка 53% россиян.

При этом глава российского государства отметил, что у сельских территорий нет отдельного нацпроекта, но их интересы должен учитывать каждый проект, а планы всех ведомств должны быть четкими, предметными, а действия скоординированными.

При этом проблема отсутствия благоустроенности сел в России особенно очевидна на фоне успехов АПК, продолжил российский президент.

Сегодня общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства составляет чуть более 34%, обратился к собравшимся Путин. В городах этот показатель составляет почти 89%. В деревнях и селах хуже всего обстоит дело с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, дорожной сетью, уровень и качество первичного здравоохранения.

Перспективы развития села обсуждаются на заседании Госсовета, посвященного развитию аграрно-промышленного комплекса. Заседание в прямом эфире транслирует телеканал "Россия 24". Президент отметил, что в последнее время темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в других сферах. Но при этом нужно обратить внимание на качество жизни сельских тружеников.