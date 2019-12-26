Самарские коммунальщики: "пирамиды позора" действуют лучше, чем суды

"Пирамиды позора" работают гораздо лучше, чем традиционные методы. Об этом в эфире программы "60 минут" заявила начальник отдела по связям с общественностью "РКС-Самара" Мария Алмазова, подводя итоги использования нового метода борьбы местных коммунальщиков с неплательщиками.

По словам Алмазовой, судебные взыскания, напоминания и угрозы отключения работают всего на 10-20%, а "пирамиды позора" эффективны на 60%. При этом она отметила, что как только пирамиды появились впервые, взыскание составляло практически 100% — ни один должник не остался в стороне.

В "РКС-Самара" поясняют, что такой метод выбивания долгов используется лишь около тех домовладений, чей внешний вид подтверждает финансовое благополучие владельца.

"Мы убираем пирамиду сразу после того, как должник выходит на связь, выражает свою готовность платить и начинает гасить долг", — заверила Алмазова.

В Самаре к Новому году украсили не только улицы и елки, но и так называемые "пирамиды позора", которые придумали местные коммунальщики для выбивания долгов за воду. Ранее пирамиды были оснащены громкоговорителями и сообщали всем о долге владельца дома. Теперь они перешли на круглосуточный режим работы — напоминание о долгах светится в темноте.