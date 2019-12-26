Не так страшен майонез, как пугали

В преддверии новогодних праздников эксперты дают многочисленные советы, что и в каком количестве можно есть и пить без вреда для здоровья, а чего во время застолья лучше избегать.

Ранее ряд диетологов рекомендовал не слишком налегать на тяжелые и жирные закуски. Некоторые критиковали и традиционное "Оливье", без которого многие не могут представить новогодний стол.

Впрочем, не только этот, но и многие другие салаты заправляются майонезом, который диетологи рекомендуют при возможности заменять лимонным соком или растительным маслом.

Однако любителей майонеза успокоила диетолог высшей квалификационной категории Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-терапевт Екатерина Бурляева.

В эфире радио Sputnik она заверила, что разумное использование майонеза не причинит вреда организму.

Более того: соус может быть даже полезен, отметила диетолог. Она пояснила, что растительное масло, которое входит в состав этого соуса, позволяет поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином, а витамин Е является отличным антиоксидантом, защищающим клетки от старения, и негативного воздействия окружающей среды.

Кроме того, он хорош для эластичности кожи, красивых ногтей и волос.

Что касается так называемого "домашнего майонеза", то, как говорит Бурляева, разница между ними небольшая: ингредиенты одинаковые, а вот витаминов в промышленном продукте даже больше.

Однако, напомнила врач, важно помнить о том, что майонез — это не основное блюдо, а дополнение к нему. Так что употреблять его нужно в меру и грамотно встраивать в общую концепцию рациона.

Норма, как и при употреблении других продуктов, у для каждого – своя, она зависит от роста, веса и возраста человека, а также от наличия хронических заболеваний.

Например, отметила диетолог, поскольку в состав майонеза входит уксус, то он не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения, а из-за содержащейся в нем соли стоит ограничивать употребление этого соуса людям с артериальной гипертензией и заболеваниями почек.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественный натуральный майонез и отличить его от майонезного соуса.