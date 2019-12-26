Индиец насмотрелся роликов со змееловами, полез целоваться с коброй и был укушен в губы

Житель Южной Индии по имени Сону полез целоваться с коброй, подражая поведению профессиональных заклинателей змей, действия которых он смотрел на многочисленных видеороликах.

Агентство Newsflare разместило видео с безрассудным поступком мужчины, сообщив, что инцидент произошел 22 декабря. На опубликованных кадрах видно, что кобра не оценила фамильярных ухаживаний и, недолго думая, вцепилась человеку в губы.

Сону не потерял самообладания, изловил пресмыкающееся и посадил его в сумку. Вскоре укушенный мужчина был доставлен в больницу, где ему ввели сыворотку против змеиного яда. Кобра была отнесена в ближайший лес и выпущена на свободу.

Позже профессиональные ловцы змей отметили, что поступок Сону был глуп, и он совершил множество ошибок при обращении с коброй.