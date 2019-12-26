Вратарь "Реала" Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе

Голкипер Андрей Лунин, который выступает в чемпионате Испании за "Вальядолилд", но права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", сделал предложение своей девушке в обстановке, близкой к "боевой": он пригласил подружку на стадион и признался в любви.

При этом для столь значительного шага в своей жизни украинский вратарь "Королевского клуба" выбрал день католического Рождества – 25 декабря. Девушка ответила согласием на предложение спортсмена, о чем счастливый футболист сообщил своим подписчикам через социальную сеть Instagram: "Она ответила "Да!"

Лунин выступает на правах аренды за "Вальядолид", который был даже готов выкупить трансфер украинца, однако руководители "Реала" и главный тренер Зинедин Зидан ответили на это предложение отказом. Голкипер остается в обойме "сливочных" и на него рассчитывают в будущем.