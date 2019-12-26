Мать оставила на обочине трехмесячную дочь из-за того, что она поперхнулась

В правоохранительные органы Кемерова поступила информация об исчезновении 36-летней женщины с трехмесячной дочерью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Впоследствии сотрудники полиции задержали женщину, но ребенка с ней не оказалось, потому что она от него избавилась.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что мать уехала с дочерью на автомобиле. Ее остановили сотрудники полиции на границе трассы Кемерово – Томск. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что оставила дочь на обочине дороги. Свой поступок она объяснила тем, что посчитала малышку умершей, поскольку та поперхнулась.

В настоящее время следователи, сотрудники полиции, волонтеры проводят розыскные мероприятия с целью установить местонахождение трехмесячного ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.

Осматривается маршрут передвижения женщины от дома до места ее задержания. Кроме того, допрашиваются очевидцы, устанавливаются водители с видеорегистраторами, которые проезжали мимо в обозначенное время.

Мать девочки задержана. В ближайшее время ее планируют направить в лечебное учреждение, чтобы установить психическое состояние обвиняемой.