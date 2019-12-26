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26 декабря 201915:04

Грабитель изрезал молодую продавщицу в Ухте ради 3 тысяч рублей

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Молодая жительница Ухты получила тяжелые травмы в результате нападения вооруженного ножом грабителя на овощную лавку. Озверевший злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения.

 

Чудовищный по своей жестокости случай произошел около шести часов вечера 25 декабря в торговом павильоне на улице Оплеснина. На кадрах видно, как зашедший в лавку мужчина достал нож и принялся наносить удары в живот раскладывавшей овощи 23-летней женщине. Остановился он только тогда, когда жертва перестала сопротивляться. Обчистив кассу, грабитель покинул торговую точку оставив продавщицу истекать кровью.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации в местной больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. В ближайшее время ее планируют доставить бортом санавиации в Сыктывкар.

Выйти на след подозреваемого пока не удалось. По неподтвержденным данным, на тяжелое преступление — покушение на убийство, сопряженное с разбоем, — он пошел ради 3 тысяч рублей — именно столько было в кассе магазина.

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