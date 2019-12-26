Олег Веретенников станет помощником Слуцкого в казанском "Рубине"

Известный в недавнем прошлом российский футболист Олег Веретенников, который после завершения активной игроцкой карьеры стал тренером, будет помогать Леониду Слуцкому в казанском "Рубине". До недавних пор экс-форвард тренировал волгоградский "Ротор-2".

Как уже сообщали Вести.Ru, Слуцкий возглавил "Рубин" в конце второй декады декабря, подписав контракт после работы в двух зарубежных клубах – английском "Халле" и голландском "Витессе". Он еще не определился окончательно со своим штабом, но. Как сообщает Чемпионат.Ru, Веретенников будет одним из младших коллег наставника "Рубина".

Веретенников большую часть карьеры футболиста провел в волгоградском "Роторе", в 2018 году экс-игрок сборной России стал тренером-селекционером в своем бывшем клубе, а с 2019 года является главным тренером "Ротора-2".