Президент России Владимир Путин рассказал, что мало спит в последнее время.

Телеканалу "Россия 24" удалось снять отрывок разговора Путина с бизнесменом Геннадием Тимченко в перерыве игры Ночной хоккейной лиги. Тимченко отметил, что президент много работает и устает, а надо "все-таки уделять время тренировкам". На это Путин сказал:

"Мало спал – четыре-пять часов. Маловато ".

Игра состоялась 25 декабря на катке на Красной площади. Команда Путина победила со счетом 8:5.