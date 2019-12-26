О продаже снюсов во Владимирской области можно сообщить на горячую линию

О продаже снюсов во Владимирской области теперь можно сообщить на горячую линию. Она открыта по инициативе регионального управления Роспотребнадзора, сообщает ГТРК "Владимир".

В последнее время распространение никотиносодержащих смесей практически приобрело масштаб эпидемии. Причем часто опаснейшее вещество оказывается в руках несовершеннолетних. Между тем, медики называют некурительный табак смертельно опасным. Оказывается, количество никотина, содержащегося в одной порции снюса, больше, чем в одной сигарете. Две пачки снюса соответствуют полутора пачкам сигарет в день.

Роспотребнадзор убедительно просит родителей и учителей обращать внимание на эту проблему. При первом же подозрении на распространение смертельно опасных смесей — обращаться на горячую линию. Также необходимо незамедлительно реагировать на факты продажи пакетиков со снюсом, особенно детям. Специалисты советуют открыто обсудить со своими детьми эту тему, объяснить, какую опасность представляют никотиносодержащие смеси.

Телефоны горячей линии: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70.