СК: спецкора "Новой газеты" допросили по делу организации Е.Н.О.Т.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали о причине обыска у журналистки "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Он проводится с целью изъятия документов о членах преступного сообщества "Е.Н.О.Т".

В ведомстве рассказали, что в ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, которые содержат сведения о том, что по месту проживания Мартовалиевой могут находиться предметы, документы, электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц.

В настоящее время органами Следственного комитета по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по обвинению руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т" в бандитизме, разбоях, кражах, а также организации преступного сообщества сразу по нескольким статья Уголовного кодекса России (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ч. 4 ст. 162, ст. 158).

Двое несовершеннолетних детей, которые проживают совместно с журналисткой "Новой газеты", как и обычно вместе с отцом утром уехали в школу. В настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после этого она будет отпущена, сообщается на сайте Следственного комитета.

Ранее в четверг, 26 декабря, появилась информация об обыске в квартире Юлии Мартовалиевой. Кроме того, сообщалось, что ее увезли на допрос в неизвестном направлении.

Частная военная компания "Е.Н.О.Т" расшифровывается как "Единые народные общинные товарищества". Ранее Следственный комитет назвал ее деятельность преступной. Частная военная компания создана якобы для содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, поддержания и развития высоких духовно-нравственных традиций. При этом, как отмечается в материалах дела, фактической целью данной организации были услуги, связанные с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием и так далее.