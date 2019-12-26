Стал известен состав России на матч молодежного чемпионата мира с Чехией

В матче открытии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России сыграет с хозяйкой турнира командой Чехии. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.

Вратари: Аскаров (Мифтахов)

Первое звено: Романов – Журавлев, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Второе звено: Малышев– Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Третье звено: Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Четвертое звено: Ртищев – Соркин – Грошев.

🙌Есть состав на стартовый матч молодёжного чемпионата мира. Изучаем и готовимся болеть! #снамироссия pic.twitter.com/ZeiT0dz7Gl — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2019

Напомним, матч Чехия – Россия состоится в четверг, 26 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.