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26 декабря 201916:57

На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

Какие подарки приготовил телевизионный Дед-Мороз? На канале "Россия" по традиции зрителей ждут яркие премьеры, смешные комедии, волшебные сказки, любимые и добрые фильмы.

Нас ждет настоящая сказки и исполнение новогодней мечты

Новогодний праздник начнется на "России" 29 декабря. Ровно в 16 часов грянет удивительный, волшебный и грандиозный бал. "Синяя птица" исполнит новогоднюю мечту.

Здесь решится судьба будущего: вместе с финалистами на сцену выйдут самые яркие звезды — легендарный композитор Александра Пахмутова, знаменитые артисты театра и кино Инна Чурикова, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Марина Александрова, Леонид Ярмольник, Александр Петров, Сергей Полунин, Эдгард Запашный, Риналь Мухаметов, Ирина Старшенбаум, Юра Борисов и многие другие.

Пропустить торжественный финал конкурса юных талантов "Синяя птица" невозможно. Зрителей ждет настоящая сказка!

Сто новых образов Юрия 100Янова

30 декабря зрителей телеканала "Россия" ждет встреча с мисс Ялты-1977 и Ангелой Меркель. Правда, это один и тот же человек – человек-праздник, артист, мастер перевоплощений, легко превращающийся из мужчины в женщину, а потом возвращающийся в исходное состояние, Великий лицедей, если не с тысячей, то, по крайней мере, с сотней лиц – Юрий 100ЯНОВ.

Премьера специального новогоднего выпуска шоу Юрия Стоянова — это блестящие импровизации, скетчи и пародии.

Партнерами Юрия Стоянова в программе выступят Мария Аронова, Дмитрий Певцов, Игорь Золотовицкий, Ольга Бузова и многие другие.

Шоу "100ЯНОВ" 30 декабря в 18 часов 45 минут встречаем бурно: аплодисментами, переходящими в овации, и смехом, переходящим в хохот.

"Много не будет, мало не покажется!", – как говорит один из героев этого шоу.

Кто затмит Шерлока Холмса?

Еще один новогодний сюрприз зрителей "России" ждет в 21 час. И без машины времени здесь точно не обошлось! В это время встречаем "Тайны следствия. Прошлый век". В XIX век вы отправляетесь вместе с Марией Швецовой и ее замечательной командой, включая Курочкина, Кораблева и судмедэксперта Панова.

Мария Швецова в специальном новогоднем выпуске от создателей культового сериала способна затмить даже самого Шерлока Холмса.

Лучшая российская новогодняя традиция

У нас с друзьями такая традиция – каждый год 31 декабря мы смотрим, как Женя Лукашин отправляется в баню, и следим, как этот простой сюжет превращается в удивительную, ироничную и нежную историю любви. Но в конце 2019 года ирония судьбы такова, что она приготовила зрителю приятный сюрприз — впервые можно увидеть любимую комедию в высоком качестве. Казалось бы, чем можно улучшить новогоднюю традицию? "Ирония судьбы, или с легким паром!" в HD смотрите 31 декабря в 19:30.

В последний день уходящего года стремительно украшаем себя, елку, детей, котиков и собачек. Когда елка уже наряжена, а салаты еще только предстоит нарезать, надо успеть тысячу мелочей: занимаемся телевизионным спортом – устраиваем настоящий крутой слалом по любимому кино!

И кроме "Иронии судьбы" – это "Операции "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и "Джентльмены удачи". Но куда же мы в Новый года, да без "Девчат"?

Звезды проводят новогодний парад

Традиционный Новогодний парад звезд стартует на канале "Россия" в 22 часа 50 минут 31 декабря. Непредсказуемые дуэты, остроумные пародии и сатирические куплеты о самых важных событиях уходящего года исполнят

Дмитрий Харатьян и Игорь Верник, Анна Ковальчук и Гоша Куценко, Юрий Стоянов и Николай Басков, Андрей Малахов и Елена Воробей.

Кульминацией новогодней ночи — бой Кремлевских курантов и поздравление от президента.

Нас ждет "Голубой огонек"

А ровно в полночь, под звон бокалов начнется Новогодний "Голубой огонек-2020". Без него и праздник – не праздник!

Зажигать будут все звезды. В новом, неожиданном исполнении 2 начале 2020 года прозвучат знаменитые советские и российские хиты.

Ждём Сергея Лазарева, Стаса Михайлова, Валерию, Диму Билана, Григория Лепса, Софию Ротару, Ларису Долину, Диану Арбенину, Леонида Агутина, Анжелику Варум и многих других.

Не думайте, что только мы привыкли встречать праздник в семейном кругу и с близкими людьми. Для звезд праздник тоже семейный: Олег Газманов споет с сыном Родионом, Григорий Лепс – с дочерью Евой, а Дима Билан – с сестрой Анной.

А ведущими "Голубого огонька" будут артисты и телеведущие, давно ставшие родными и близкими для миллионов телезрителей: Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Анна Ковальчук, Андрей Малахов, Николай Басков и Наталья Медведева.

И не забудьте поднять тост за начальника транспортного цеха! Потому что вас ждет большая премьера.

Большая премьера 1 января

В первый день нового 2020 года в гавань телеканала "Россия" входит "Одесский пароход". И по воле Михаила Жванецкого капитанский штурвал на нем захвачен буфетчицей. Уникальную комедию режиссер Сергей Урсуляк снял как раз по произведениям этого сатирика. Да и сам он предстает в комедии в образе самого себя.

Такой актерский состав мы еще не видели: в миниатюрах по одесским рассказам сыграли Светлана Крючкова и Владимир Машков, Сергей Гармаш и Ирина Муравьева, Сергей Маковецкий и Михаил Пореченков, Чулпан Хаматова и Марина Александрова, Павел Деревянко и Михаил Ефремов, Федор Добронравов и Роман Мадянов.

Действие фильма происходит в 1970-х годах, когда мы жили плохо, но при этом жили хорошо!

Переносимся в новогоднюю сказку

Первый вечер нового года в 20 часов 45 минут продолжит сказка – "Последний богатырь". После всех волнений праздника можно, наконец, расслабиться и беззаботно отдохнуть, пока богатырь Иван сражается за счастье и, кажется, что зритель уже и сам перенесся в сказку.

Добавим остроты к новогоднему столу

Хочется остроты, интриги, приключений? Для зрителей телеканала "Россия" есть "Миллиард". Впервые на телевидении премьера авантюрно-приключенческого фильма. Смотрим 1 января в 22 часа 45 минут. Возвращать деньги будет Владимир Машков, а помогут ему в этом Александра Бортич, Павел Чинарев и Даниил Спиваковский.

Кроме новогодних премьер, любимых сказок и приключений 1 января зрителей ждут два традиционных грандиозных концертных шоу – "Песня года" в 10:55 и "Юмор года" в 16:35.

Начинаем год правильно: отдыхаем, веселимся и придерживаемся здорового праздничного образа жизни.

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