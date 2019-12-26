Чемпионат мира. Российские хоккеистки отыгрались с 0:2, но уступили канадкам в овертайме

В рамках стартового матча женского молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России в столице Словакии проиграла национальной команде Канады со счетом 2:3 ОТ.

К середине третьего периода россиянки уступали в счете – 0:2, но затем в течение трех минут дубль оформила Кристи Шашкина и перевела игру в овертайм, где сильнее оказались канадки.

В следующем матче группового этапа турнира сборная России в пятницу, 27 декабря, сыграет с командой США, а Канада в тот же день встретится с Финляндией.