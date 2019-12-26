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26 декабря 201917:32

На дне Мойки найдены ноги расчлененной Соколовым аспирантки

фото: vk.com/Олег Соколов

В Санкт-Петербурге на дне Мойки спустя полтора месяца поисков найдены останки убитой историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом рассказала адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей.

После убийства Анастасии Ещенко Олег Соколов пытался избавиться от ее тела путем расчленения. Историка задержали 9 ноября с поличным, когда он пытался утопить останки в реке Мойке. После убийства водолазы смогли извлечь из водоема несколько мешков с частями тела, ноги оставались не найденными.

Как рассказала "Фонтанке" Александра Бакшеева, будет проведена экспертиза останков. В настоящее время утверждать, что части тела принадлежат именно Ещенко нельзя, но скорее всего это ноги убитой аспирантки.

Ранее сообщалось, что Олегу Соколову продлили срок ареста. Ему предстоит пробыть под стражей до 9 апреля 2020 года. В настоящее время историк находится в московском центре психиатрии имени Сербского, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

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