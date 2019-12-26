Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 декабря 201918:36

Верховный Суд ликвидировал движение "За права человека"

Движение "За права человека" ликвидировал Верховный суд России. Суд признал законным ликвидацию организации в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении ее деятельности. Решение о ликвидации вступило в силу.

Движение "За права человека" с 1997 года работало под управлением Льва Пономарева, напоминает ТАСС. В феврале 2019 года Минюст России признал его из-за заграничного финансирования иностранным агентом.

Административный иск Минюста о ликвидации движения российский Верховный суд удовлетворил 1 ноября 2019 года. Организация была исключена из реестра юрлиц, а все ее структурные подразделения должны были закрыть.

Также против Льва Пономарева и движения вынесено 15 судебных решений за нарушение закона об НКО. Общая сумма наложенных штрафов составляет более двух миллионов рублей.

"Высшей мерой наказания для юридического лица, — назвал ликвидацию движения Лев Пономарев в прениях сторон к тройке судей апелляционной инстанции Верховного суда. — Не допустите расстрела старейшей общественной организации, все в ваших руках".

Представители "За права человека" с решением о ликвидации движения не согласились. Они считают его необоснованным и незаконным. Они просили Верховный суд отменить вердикт и направить дело на новое разбирательство другому судье.

Сейчас

20:00

Путин пожелал успешного 2020 года со сцены Большого театра

19:56

Прокуратура не утвердила обвинение сестрам Хачатурян

19:31

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

18:37

Роспотребнадзор провел массовые проверки на снюсы

17:20

На дне Мойки найдены останки убитой Ещенко

16:53

Швейцарский курорт Андерматт погребен под лавиной

16:39

РПЦ перестает молиться за Александрийского патриарха

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

15 минут назад
Путин: интересы аграриев должны быть учтены в каждом нацпроекте

Путин: интересы аграриев должны быть учтены в каждом нацпроекте

5 часов назад
"Зачем они это делают": в Москве неизвестные сожгли могилу Децла

"Зачем они это делают": в Москве неизвестные сожгли могилу Децла

1 час назад
На дне Мойки найдены ноги расчлененной Соколовым аспирантки

На дне Мойки найдены ноги расчлененной Соколовым аспирантки

2 часа назад
Ветераны ФСБ задержаны с оружием и взрывчаткой по делу десятилетней давности

Ветераны ФСБ задержаны с оружием и взрывчаткой по делу десятилетней давности

1 час назад
Алена Апина не может развестись с мужем, хотя он живет с другой

Алена Апина не может развестись с мужем, хотя он живет с другой

1 час назад
Не так страшен майонез, как пугали

Не так страшен майонез, как пугали

4 часа назад
100% заряда в смартфоне: вам нравится, батарее &#8212; нет

100% заряда в смартфоне: вам нравится, батарее — нет

4 часа назад
Экс-супруга защитника "Оттавы" Зайцева через суд получила опеку над детьми

Экс-супруга защитника "Оттавы" Зайцева через суд получила опеку над детьми

32 минуты назад
Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

8 часов назад
Космос поражает: топ-20 самых ярких событий 2019 года

Космос поражает: топ-20 самых ярких событий 2019 года

2 часа назад
Захарова провела брифинг в желтом жилете, поддержав Sputnik Эстония

Захарова провела брифинг в желтом жилете, поддержав Sputnik Эстония

3 часа назад
Уголовное дело возбудили в отношении школьника, напавшего на учителя с молотком

Уголовное дело возбудили в отношении школьника, напавшего на учителя с молотком

8 часов назад
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

2 часа назад
На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

3 часа назад
"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

6 часов назад
Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

25.12.2019 14:11
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
Российские хоккеисты проиграли Чехии на старте молодежного чемпионата мира

Российские хоккеисты проиграли Чехии на старте молодежного чемпионата мира

7 минут назад
"Сделал подсечку и задержал": в Москве наградили курсанта за поимку женщины с ножом

"Сделал подсечку и задержал": в Москве наградили курсанта за поимку женщины с ножом

18 минут назад
В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

27 минут назад
В тирольских горах сошли три лавины подряд

В тирольских горах сошли три лавины подряд

28 минут назад
Федор Емельяненко – о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь

Федор Емельяненко – о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь

52 минуты назад
Роспотребнадзор провел массовые проверки на снюсы

Роспотребнадзор провел массовые проверки на снюсы

1 час назад
Верховный Суд ликвидировал движение "За права человека"

Верховный Суд ликвидировал движение "За права человека"

1 час назад
Aurus начнет выпускать более "доступный" лимузин Senat (фото)

Aurus начнет выпускать более "доступный" лимузин Senat (фото)

1 час назад
Следующий флагман Samsung будет называться не Galaxy S11

Следующий флагман Samsung будет называться не Galaxy S11

1 час назад
"Шапито", "Вавилон" и "Дерзкий": дачники подбирают необычные названия для своих поселков

"Шапито", "Вавилон" и "Дерзкий": дачники подбирают необычные названия для своих поселков

1 час назад
"Кошечки Собачки": новый российский, яркий и добрый мультсериал для малышей

"Кошечки Собачки": новый российский, яркий и добрый мультсериал для малышей

1 час назад
Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в Швейцарии

Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в Швейцарии

2 часа назад
Билл Гейтс побывал "тайным Сантой" и прислал незнакомке 37 килограммов подарков

Билл Гейтс побывал "тайным Сантой" и прислал незнакомке 37 килограммов подарков

2 часа назад
РПЦ перестает молиться за Александрийского патриарха

РПЦ перестает молиться за Александрийского патриарха

2 часа назад
Судьбу Шуховской башни решат в 2020 году

Судьбу Шуховской башни решат в 2020 году

3 часа назад
Уголовные дела возбуждены против матери и сестры экс-сенатора Арашукова

Уголовные дела возбуждены против матери и сестры экс-сенатора Арашукова

3 часа назад
Искусственный интеллект помешает жульничать на ЕГЭ

Искусственный интеллект помешает жульничать на ЕГЭ

3 часа назад
Вот как будет выглядеть родстер "Крым" в новом дизайне

Вот как будет выглядеть родстер "Крым" в новом дизайне

3 часа назад
Глава района под Воронежем получил осколочные ранения ног после взрыва

Глава района под Воронежем получил осколочные ранения ног после взрыва

3 часа назад
Жириновский рассказал, как предлагал Брежневу реформировать сельское хозяйство

Жириновский рассказал, как предлагал Брежневу реформировать сельское хозяйство

4 часа назад
Путин рассказал, что мало спит

Путин рассказал, что мало спит

4 часа назад
В Боровичах 54-летнему мужчине после перелома руки диагностировали беременность

В Боровичах 54-летнему мужчине после перелома руки диагностировали беременность

4 часа назад
Фигурное катание. Синицина и Кацалапов лидируют в танцах на льду

Фигурное катание. Синицина и Кацалапов лидируют в танцах на льду

4 часа назад
Мать оставила на обочине трехмесячную дочь из-за того, что она поперхнулась

Мать оставила на обочине трехмесячную дочь из-за того, что она поперхнулась

4 часа назад
Иронично-юбилейное: Боярский припомнил, как проснулся с "Портосом" в одной кровати

Иронично-юбилейное: Боярский припомнил, как проснулся с "Портосом" в одной кровати

4 часа назад
Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

5 часов назад
В России начали продавать самые доступные версии Audi A6

В России начали продавать самые доступные версии Audi A6

5 часов назад
Уфимские экс-полицейские, изнасиловавшие коллегу, заплатят 3 миллиона и сядут в колонию

Уфимские экс-полицейские, изнасиловавшие коллегу, заплатят 3 миллиона и сядут в колонию

6 часов назад
Самые популярные спортсмены России: бойцы ММА и фигуристки

Самые популярные спортсмены России: бойцы ММА и фигуристки

6 часов назад
Посмотрите, как Рождественскую ёлку везут на крыше Jeep со скоростью 291 км/ч

Посмотрите, как Рождественскую ёлку везут на крыше Jeep со скоростью 291 км/ч

6 часов назад
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

6 часов назад
В 2019 году больше всех разбогател Потанин

В 2019 году больше всех разбогател Потанин

7 часов назад
Вильфанд попросил еще сутки, чтобы дать точный новогодний прогноз

Вильфанд попросил еще сутки, чтобы дать точный новогодний прогноз

7 часов назад
Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

25.12.2019 13:04
В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

25.12.2019 09:10
Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

25.12.2019 06:58

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку