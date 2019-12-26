Нападающий "Спартака" Руденко на правах аренды перешел в "Торпедо"

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" 20-летний Александр Руденко на правах аренды до конца текущего сезона перешел в столичную команду "Торпедо".

Руденко – воспитанник Академии имени Федора Черенкова, дебютировал за "Спартак-2" в 2016 году и провел с тех пор более ста матчей за вторую команду "красно-белых".

"Желаем Александру ярко проявить себя в новой команде и вернуться в "Спартак", став еще сильнее!", – сообщает пресс-служба московской команды.

⚡ Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко проведёт вторую часть текущего сезона в «Торпедо» на правах аренды.



Желаем Саше ярко проявить себя в новой команде и вернуться в «Спартак», став еще сильнее!



Подробнее 👇🏻https://t.co/nmeZVL6RZu — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) December 26, 2019

Напомним, "Торпедо" после 25 матчей первенства Футбольной национальной лиги с 51-м очком занимает второе место в турнирной таблице.