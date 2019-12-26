Ветераны ФСБ задержаны с оружием и взрывчаткой по делу десятилетней давности

Ветераны спецназа ФСБ были задержаны в Москве, Московской и Владимирской области по обвинению в убийствах, совершенных в 2008 и 2012 году, сообщает, ссылаясь на собственные источники, "Лента.ру".

По версии следствия, обвиняемые входили в организованную группу, убившую по корыстным мотивам в 2008 году бизнесмена с водителем. Четырьмя годами позже был убит житель Москвы — преступники подозревали наличие у него крупной суммы денег.

На данный момент, по информации СК РФ, задержаны трое подозреваемых, один из которых уже дал признательные показания и рассказал следователям о своих подельниках.

В рамках расследования дела было проведено полтора десятка обысков, в том числе и по месту жительства задержанных. Следователи нашли большое количество огнестрельного оружия и взрывчатки, а также поддельные автомобильные номера, в том числе и полицейские.