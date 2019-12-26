Фигуристы Тарасова и Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России

В Красноярске на льду "Платинум Арены" завершился первый день чемпионата России по фигурному катанию. Закрывали соревновательную программу дня спортивные пары.

Лучший результат по итогам короткой программы показали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие за свой прокат 83,91 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,39), а замкнули тройку лидеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (76,13).

Ранее в мужском одиночном прокате короткую программу выиграл 19-летний Макар Игнатов, а после ритм-танца лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов.