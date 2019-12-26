Роспотребнадзор провел массовые проверки на снюсы

45 тысяч снюсов изъял из оборота в ходе рейдовой проверки Роспотребнадзор. Всего было проведено более полутора тысяч проверок производителей и продавцов этой никотиносодержащей продукции. Около тысячи проверок Роспотребнадзор провел вместе с территориальными органами прокуратуры, МВД и Следкома.

8500 из 45 тысяч снюсов были импортного производства, отмечает ТАСС. Роспотребнадзор проводит проверки, чтобы прекратить продажу в России бестабачной никотиносодержащей продукции.

Со снюсами активно борются в регионах. Глава Татарстана пописал закон о запрете продажи вейпов и снюсов несовершеннолетним. Полностью жевательный табак запретили в Калужской области, а во Владимирской открыта горячая линия для жалоб на продавцов снюсов. Разобраться с продажей этой продукции несовершеннолетним распорядился и премьер-министр Дмитрий Медведев. Это связано с тем, что не безобидными для здоровья смесями увлеклись в первую очередь школьники.