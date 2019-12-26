Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале 2020 года.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков​​​.

С 1963 года в столице Баварии ежегодно проводятся конференция по безопасности. Ее инициатором был немецкий публицист Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин, который руководил мероприятием до 1998 года. Теперь на Мюнхенской конференции вручается премия его имени за вклад в дело мира и разрешения конфликтов.