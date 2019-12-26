Путин и премьер Италии Конте обсудили ситуацию в Ливии

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, во время которого стороны обсудили ситуацию в Ливии.

Как говорится в сообщении, Путин и Конте акцентировали внимание на необходимости разрешения кризиса мирным путем.

В этой связи стороны выразили поддержку усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН, передает "Россия 24".

Как единое государство Ливия практически перестала быть единым государством после того, как в 2011 году был свергнут и убит Муаммар Каддафи.

На недавней Большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что противоборствующие стороны в Ливии должны договориться, кто и как будет управлять страной.



Ранее сообщалось, что Турция планирует отправить в Ливию армию.