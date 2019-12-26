В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.

Как передает телеканал "Россия 24", в столице страны Подгорице священники и монахи возглавили демонстрацию, которая выступает против законопроекта "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который 26 декабря рассматривает местный парламент.

Автор документа, премьер-министр Душко Маркович поддерживает так называемую Черногорскую православную церковь, которую не признает ни одна из мировых церквей. Несмотря на это глава кабмина заявил, что решил воспользоваться опытом Украины и будет добиваться для этого образования автокефалии.

Если закон примут, у Сербской церкви отнимут более 650 святынь, включая известный в православном мире монастырь Острог.