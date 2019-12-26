В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы. Два человека погибли, 15 человек пострадали.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. На место происшествия в Становлянском районе прибыли представители оперативных служб, сообщает ТАСС.