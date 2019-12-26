Причиной пожара на могиле Децла стало безответственное отношение поклонников

Причиной возгорания на могиле Кирилла Толмацкого (Децла) стали вовсе не злоумышленники, а поминальные свечи. Так прокомментировали случившееся в пресс-службе столичного ГБУ "Ритуал".

Возгорание обнаружили в четверг, 26 декабря, около 16:00 работники Пятницкого кладбища. Они собственными силами потушили огонь, связались с родственниками и рассказали о случившемся.

Причиной возгорания стало безответственное использование поминальных свечей поклонниками артиста. Пламя попало на пластиковые венки. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС, ГБУ "Ритаул" готово оказать помощь родственникам музыканта в восстановлении могилы.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли могилу Децла. Об этом рассказала на своей странице в Instagram мама Кирилла Толмацкого. Случившееся она назвала "рождественским подарком".

Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.