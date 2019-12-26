Прокуратура не утвердила обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что надзорное ведомство посчитало, что в обвинительном заключении есть нарушения, а потому не стало его утверждать и направлять в суд.

В свою очередь, адвокаты девушек сообщили, что не получали от органов следствия соответствующего официального уведомления.

3 декабря 2019 года Следственный комитет России заявил о том, что расследование уголовного дела сестер Хачатурян, полностью завершено и документы в отношении двух старших сестер — Ангелины и Крестины — переданы в прокуратуру. Младшую — Марию – СКР рекомендовал направить на принудительное лечение.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в Москве в июле 2018 года. Его тело с многочисленными ранения было обнаружено в межквартирном холле дома, где он жил с дочерями.

В ходе следствия многочисленные экспертизы подтвердили склонность Хачатуряна к педофилии и агрессии. Установлено, что он на протяжении многих лет неоднократно избивал своих дочерей и подвергал их сексуальному насилию. Эти материалы были выделены в отдельное производство, однако дело в отношении Михаила Хачатуряна возбуждать не стали в связи с его смертью.