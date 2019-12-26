Путин пожелал успешного 2020 года со сцены Большого театра

Президент России Владимир Путин со сцены Большого театра обратился с поздравительным выступлением к представителям общественности, членам правительства, Госсовета, заслуженным деятелям искусств. По его словам, он рад, что торжественная встреча Нового года проходит в культурном учреждении.

В своем обращении глава государства отметил, что многие люди заняты и им не хватает времени на посещение театра. По словам Владимира Путина, зрителей ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета. Президент считает, что потрясающая музыка и хореография вместе с неформальным общением способны создать праздничное настроение, сообщает "Россия 1". Владимир Путин подчеркнул, что предновогодние дни всегда полны надежды на то, что каждый новый год принесет новые успехи. "Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей", — заявил глава государства.

Всем присутствующим на праздничном мероприятии Владимир Путин пожелал, чтобы 2020 год стал для них успешным.

Программа торжественного вечера состоит из одноактных балетов "Кармен-сюита", "Бриллианты". Впервые подобное мероприятие с участием руководства страны прошло в Большом театре в 2018 году.