Эстония атаковала российский "Спутник" по британским лекалам

За преследованиями российского информационного агентства "Спутник" в Эстонии, власти которой безосновательно угрожают уголовными делами журналистам, стоят британские кураторы. Об этом рассказали в МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова присоединилась к акции по поддержке журналистов "Спутника". Она провела брифинг в фирменной жилетке агентства, нападки на которое она назвала травлей.

Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства "Спутник", пообещала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, — предупредила Матвиенко. — Они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо. Эти меры точно будут чувствительными".

Понятно, что атака на "Спутник" только ухудшит и без того сложные российско-эстонские отношения. Но Таллин осознанно пошел на это. Сначала чиновники разослали сотрудникам редакции письма угрожающего содержания.

"Наши банки отказывались проводить транзакции от "Россия сегодня" на счета сотрудников. То есть, мы не могли получить зарплаты. Наши налоговые отчисление в налоговые органы Эстонии тоже заморожены. На нашего арендодателя надавили спецслужбы. И он вынужден был разорвать с нами договор аренды. Но экономической блокады им оказалось мало. Поэтому они решили нас посадить", — настаивает главный редактор "Спутник Эстония" Елена Чернышева.

А потом Таллин и вовсе заблокировал счета, чтобы работодатель не мог перевести зарплату гражданам Эстонии, у которых есть дети! Санкции важнее детей. О том, что у "Спутника" проблемы в Эстонии, Елена Чернышева сообщила президенту на большой пресс-конференции.

"Два месяца назад банки друг за другом перестали перечислять нам зарплату из МИА "Россия сегодня", заморозили наши налоговые отчисления в налоговый департамент, — стала перечислять главред "Спутника" президенту России. — Также спецслужбы надавили на наших арендодателей. И нас выгоняют из офиса. А в понедельник все сотрудники "Спутник Эстонии" получили письма из полиции, в которых сказано, грубо и коротко, что мы работаем на МИА "Россия сегодня", который, по их мнению, входит в санкционные списки".

Через Москву удалось добиться, чтобы эстонский банк, участвующий в этой атаке, разморозил хотя бы налоговые платежи. Но теперь арендодатель жестко требует покинуть помещение до конца февраля 2020 года. Власти грозят журналистам уголовными делами.

"Эстония оказалась впереди планеты всей: самая просвещенная, самая прогрессивная, самая европейская, самая демократическая страна в отличие от других стран не стала изобретать ничего нового, она открытым текстом сказала: если вы продолжите на них работать, мы вас посадим", — поясняет главред МИА "Россия сегодня" и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян.

В Таллине объясняют все это санкциями из-за черного списка, в который внесен гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая 26 декабря провела брифинг в жилете с логотипом агентства Sputnik, объяснила это по-другому.

"Настоящая травля, которая ведется не только против организации "Спутник Эстония", а против каждого журналиста, недопустима. Каково быть сейчас на их месте, когда они не нарушили ни одного закона", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу с демонстративной прибалтийской холодностью пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства. И пока это все, что смог сказать по сути дела официальный Таллин.