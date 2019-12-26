Двухэтажная "Таврия": в Крым пришел первый пассажирский поезд из Москвы

На вокзале Симферополя сегодня встречали двухэтажный поезд. Состав "Таврия" из Москвы принимали торжественно. Этого рейса ждали 5 лет. А многие из пассажиров отправились в поездку, чтобы быть в числе первых, кто проедет по Крымскому мосту.

33 часа в пути. Более 2000 пройденных километров. Москва — Рязань — Ростов. И вот наконец, конечная точка этого путешествия — Симферополь. Эту встречи жители полуострова ждали без преувеличения пять лет.

Крым встретил пассажиров из Москвы моросящим дождем и оркестром. Несмотря на ненастье, платформа вокзала переполнена. Первый поезд из столицы — да еще и двухэтажный — такого здесь раньше не видели.

Состав не вместил всех желающих — многие специально приехали из других регионов, чтобы прокатиться на "Таврии".

Семья Куценко, например, из Самары: "Конечно, нам хотелось съездить. Билетов не было. Папа купил сначала только на себя. Но в последний день мы решились всей семьей поехать".

В вагонах — ни одного свободного места. Но едут все дружно. Днем общаются, сидя на нижних полках — теперь, кстати, пассажирам верхних это разрешено официально.

В каждом вагоне — улучшенная отделка, современная система кондиционирования. В купе — розетки, USB-разъемы и доступ к Wi-Fi, через который можно смотреть фильмы, слушать музыку и читать книги.

Три часа ночи. Но никто даже не собирается ложиться спать. Прямо сейчас — кульминация всей поездки. Поезд впервые проезжает по Крымскому мосту. Пропустить такое событие, конечно, никто не хочет.

Протяженность моста — 19 километров. Он является самым длинным в Европе. По расчётам Ростуризма, после его открытия турпоток в Крым может вырасти на 20%.

"Теперь будем ездить каждый год. И не один раз в год!" , — говорит мужчина.

В Симферополе в честь прибытия поезда — необычная акция. Крымские силачи втроём сдвинули с места поезд весом больше тысячи тонн.