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26 декабря 201920:56 Денис Давыдов

Нависший импичмент: сцену с Трампом вырезали из популярной рождественской комедии

Нависший импичмент: сцену с Трампом вырезали из популярной рождественской комедии

Россия, Иран, губернатор Калифорнии и, цитата, "сумасшедшая" Нэнси Пелоси смешались в "твит-урагане" Трампа. Так американская пресса характеризует то, что творится в соцсетях президента США после Рождества. Безразборная критика "всех за все", по мнению СМИ, это из-за нависшего импичмента. И хоть Трамп публикует в своем аккаунте ставки букмекеров на свою победу в 2020 году, показывать его предвыборную рекламу отказались уже больше десяти американских телеканалов. В соседней Канаде его уже вырезали, пока что из рождественской комедии. 

В американской столице бесснежное рождество — на улице плюс восемь, зимой и не пахнет, но воздух здесь и без того звенит: от импичмента. Накануне в каждой семье США у праздничного ужина был политический привкус. Родственники, близкие и дальние, ехали друг к другу в гости, чтобы увидеться, поздравить, высказаться — лишать Трампа должности или нет.

На американских кухнях об этом спорят который месяц, а в Рождество градус дискуссии только крепнет. Пиарщики президента подстраховались — выпустили шпаргалку о том, как аргументированно переспорить либеральную родню. Налоги, международная торговля, миграционная политика Трампа — разжевали все, в чем он преуспел:

"С момента избрания президента Трампа в США было создано более семи миллионов новых рабочих мест. Уровень безработицы продолжает оставаться на исторически низком уровне, недавно снизившись до 3,5 процента. Это самый низкий показатель за 50 лет".

Пока одни Трампа проклинали, а другие за него молились, международный вашингтонский хор сказал свое слово. Одной знаменитой рождественской песенке добавили политических нот.

В сегодняшнем посте в Twitter президент дежурно назвал инициировавших импичмент лжецами. Он настаивает, что ничего криминального в его разговоре с Зеленским не было. А вот журналисты раскопали, как приятели Трампа пытались нажиться на Украине. Эмигранты из СССР Парнас и Фруман, с примкнувшим к ним ресторатором Корреа, козыряя знакомством с президентом, продавливали свой газовый интерес. "Они использовали свое положение, как показывают сообщения, для того, чтобы найти способ продавать сжиженный природный газ Украине через Польшу", — рассказали в эфире CNN.

Не стал отмалчиваться адвокат хозяина белого дома. Рудольф Джулиани в Киеве искал доказательства вины недругов своего шефа и нашел много интересного. Он уверяет — бывших послов США на Украину командировал миллиардер Сорос

Об импичменте не было ни слова в праздничном телеобращении президентской четы. Трамп ведь и до того, как занять Белый дом, в Рождество смотрел на американцев с экрана. Его эпизодическая роль в фильме "Один дома-2", заокеанский аналог "Иронии судьбы", комедия, обязательная к просмотру в праздник. Именно сцену с Трампом вырезал один из канадских каналов. Резать якобы пришлось, и не потому, что Трампа ненавидят, просто время в эфире экономят. Может быть потому, что сам актер-любитель, поздравляя на днях военных, говорил, что очень гордится съемками:

"Как бы помягче сказать: я был немного моложе. И для меня было честью сняться в этой роли. Молодые ребята говорят: "Я только что видел вас в фильме!". Это большой рождественский хит — один из крупнейших. Так что для меня честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно видеть успех".

Миллионам американцев Трамп сделал подарок — в рождественские праздники служащие получили от президента дополнительный выходной и дополнительный повод посудачить об импичменте. 

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