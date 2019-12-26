Салат оливье и праздник в кругу семьи: политики рассказали, как встретят Новый год

Кто из политиков готовит гуся, а кто встретит Новый год на гольф-курорте.

В основном, российские политики встретят 2020 год дома в кругу родных и близких. Владимир Путин эту традицию нарушал два раза. 31 декабря 1999 года он прилетел в Чечню. А приход 2013 года встретил в Хабаровске с местными жителями, пострадавшими от наводнения.

"Он традиционно, если нет каких-то рабочих поездок, а вы знаете, что он неоднократно справлял Новый год и по всей географии нашей страны, я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый год. Вот если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей, делает это скромно и собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", — рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

Новогодний стол у политиков — традиционный. Оливье, селедка под шубой, мандарины и шампанское.

"Новый год — обязательно в Петербурге, в кругу семьи и тоже готовимся. Ничего особенного в меню на столе нашем нет. Традиционное предновогоднее. Селедка под шубой салат оливье, гусь в духовке. Все эти запахи предновогодние. Конечно же елка", — сообщила Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко рассказала, что в ее семье сложилась предпраздничная традиция — перед Новым годом к ней приезжает сын с невесткой и внучкой. Они все вместе ходят на каток, в Большой театр на балет "Щелкунчик" и на московские предновогодние ярмарки.

А вот как праздник будут отмечать лидеры думских фракций.

"У нас это в семье традиция — отмечать в кругу семьи, дома. Все родные соберемся, будем отмечать, праздновать, поздравлять всех, желать благополучия, счастья, главное здоровья и мирного неба", — проинформировал Сергей Неверов, заместитель спикера Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия".

"По традиции мы в девять или в десять садимся за стол, провожаем старый год. Я, может, совмещу с внуками и их бабушкой, себя я дедушкой не считаю, я молодой. А потом пойду, перед гостиницей "Москва" большая ёлка, и Красная площадь видна. Эта ёлка, и вокруг нее может быть хоровод сделаем. И в час ночи домой", — поделился планами Владимир Жириновский, глава фракции ЛДПР.

"Новый год — это домашний, семейный праздник. Соберутся все. У меня 8 внуков, большая семья. Проведем целый ряд соревнований. По крайней мере, каждому дано задание выучить новые стихи", — рассказал Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ.

Что же касается западных лидеров, то премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по данным СМИ, проведет праздничные дни вместе со своей партнершей Кэрри Симондс на одном из островов в Карибском море.

А вот про планы президента Франции Эмануэля Макрона не сообщается. В стране продолжаются протесты. По прогнозам СМИ, транспорт в праздничные дни будет работать с перебоями. Журналисты обсуждают то, что Макрон даже не поздравил жителей страны с Рождеством.

А Дональд Трамп вместе со своей супругой еще в конце прошлой недели отправился на отдых в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед торжественным приемом американский президент посетил рождественскую службу в церкви. А сам праздничный ужин прошел на гольф-курорте.