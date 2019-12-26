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26 декабря 201921:04 Дмитрий Кайстро

Первая леди "Современника" и преданная театру: не стало Галины Волчек

Первая леди "Современника" и преданная театру: не стало Галины Волчек

В Боткинской больнице скончалась Галина Волчек, народная артистка, художественный руководитель театра "Современник" — последняя из остававшихся в живых его основателей, Герой Труда Российской Федерации, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Еще в минувшие выходные Галина Борисовна была в театре на своем спектакле "Крутой маршрут", но болезнь развивалась стремительно...

Она родилась в семье известного оператора Бориса Волчека, снявшего вместе с Михаилом Роммом фильмы "Ленин в Октябре" и "Мечта" с неподражаемой Раневской. Но в кино, которое называла папиной работой, девочка не стремилась — бредила театром. В 16 лет она поступила в Школу-студию МХАТ. "Я просто знала: хочу, умираю, верю, а во что верю, в себя или, даже не задумывалась, шла напролом и все", — рассказывала Галина Волчек.

Вместе с Ефремовым, Евстигнеевым, Квашой и Табаковым Волчек участвовала в рождении Студии молодых актеров знаменитого "Современника". Тогда же, в 1956 году, она сыграет свою первую роль Нюрки-хлеборезки в спектакле "Вечно живые".

Талантливая, страстная, она увлеченно играла небольшие роли и помогала художественному руководителю с постановками. 

"Ефремов меня однажды позвал и сказал: "Галь, ты не расстраивайся, это ничего не означает, но мы тебя переводим из актерского в режиссерские". Я так заплакала", — делилась воспоминаниями Волчек.

От постановки к постановке раскрывался ее редкий дар режиссера: "На дне", "Принцесса и дровосек", "Обыкновенная история", за которую Волчек получила первую из своих четырех государственных премий. 

В 1970 году Ефремов объявил, что уходит во МХАТ. Главным режиссером стала Галина Волчек. Позднее она скажет: "Чтобы стать режиссером, я сознательно задушила в себе актрису".

"Когда я работаю с артистами, я проживаю с ними от и до все", — долгих полвека Волчек оставалась бессменным главным режиссером и художественным руководителем прославленных подмостков:

"Вы понимаете, что такое иметь, как это говорят, трудовую книжку или что там, я не знаю. Я в одном месте всю жизнь".

За это время Галина Борисовна лично поставила больше тридцати звездных спектаклей, которым аплодировала отечественная и зарубежная публика, а за билетами на постановки таких пьес, как "Вишневый сад", "Три сестры", "Пигмалион" люди стояли в очередях ночами, приводили в "Современник" своих детей, а потом и внуков. В зале был неизменный аншлаг.

Галина Волчек стала первым советским режиссером, прорвавшим культурную блокаду между Советским Союзом и США. Побывавшие в "Современнике" американцы была потрясены силой ее постановок и захотели показать их у себя на родине:

"Тогда одна женщина из них, забегу вперед и скажу, что ее называли special lady в Америке, взяла меня за руку и сказала: "Галина, я приглашаю вас на постановку этого спектакля в Хьюстон".

В Америке у труппы Галины Волчек были обширные гастроли, самые звездные выступления на Бродвее — "Три сестры" и "Вишневый сад". Даже не выходя на сцену, Волчек каждый спектакль все равно буквально проживала вместе со своей труппой. А ведь у нее еще была богатая палитра кино и какие роли...

Она не умела любить без взаимности и верила в театр как в чистую, неумирающую идею искусства вечного:

"Верю в то, что родится какой-нибудь юноша или девушка, или несколько юношей и девушек и вернут понятие подлинного театра. Такой театр не будет победим никаким телевидением и никакими кино".

Ее называли первой леди "Современника" и главной театральной дамой страны. Она, как никто, умела слышать театр и оставаться ему верной всегда.

За свою жизнь Галина Борисовна была отмечена многочисленными наградами и признанием. В апреле 2017-го она получила из рук президента золотую звезду "Героя труда". Но осталась еще благодарность многих актерских поколений и любовь миллионов зрителей за то невероятное служение искусству и людям, которому она отдала себя без остатка.

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