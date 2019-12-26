Умерла Галина Волчек

В возрасте 86 лет в больнице скончалась актриса, народная артистка СССР, худрук театра "Современник" Галина Волчек. Она была госпитализирована в Боткинскую больницу с двусторонним воспалением легких, напоминает ТАСС. Она сама обратилась к медикам 23 декабря. А 19 декабря отметила свой день рождения и была приглашена на церемонию награждения в Кремль.

Врачи надеялись на лучшее, но состояние ее здоровья ухудшалось. Волчек была переведена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. За двое суток до смерти она впала в кому.

Галина Волчек стала режиссером театра "Современник" в 1971 год. За ее спиной обширная фильмография. Она снялась в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Осенний марафон". Она поставила в театре более 30 спектаклей. Среди них "Три товарища" и "Три сестры", "Вишневый сад" и "Крутой маршрут", "Эшелон", "Мурлин Мурло", а также "Игра в джин". За "Обыкновенную историю" по роману Ивана Гончарова режиссер Галина Волчек была удостоена Госпремии СССР.

В июне 2019 года Волчек прошла плановое обследование в Центре хирургии имени Вишневского из-за прогрессирующей болезни позвоночника.

Информация о прощании с усопшей актрисой будет предоставлена позднее.