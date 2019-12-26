В результате аварии в Липецкой области пострадали 9 человек, в их числе ребенок

В результате аварии с перевернувшимся автобусом в Липецкой области пострадали девять человек, в их числе ребенок. Всего в транспортном средстве находились 17 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, двое человек погибли.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время пятеро пострадавших доставлены в городскую больницу №1 Ельца. Двое из них пребывают в тяжелом состоянии, трое — в среднем. Ребенок доставлен в травмпункт. Один человек от госпитализации отказался.

Авария с автобусом могла случиться из-за того, что водитель не справился с управлением на скользкой от ледяного дождя дороге. По данным синоптиков, 26 декабря в регионе шел снег с дождем, на дорогах образовалась гололедица.

Пассажирами автобуса являются граждане Грузии. Транспортное средство принадлежит частному лицу и зарегистрировано в Грузии.

В настоящее время Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. На место происшествия направлены следователи.

Автобус следовал из Москвы в Тбилиси. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 26 декабря, в 18:40 на 356 километре трассы М-4 Дон рядом с населенным пунктом Яркино Становлянского района.