Емельяненко-младший принял вызов на бой от главы Чечни Кадырова

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко согласился сразиться на ринге с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который ранее вызывал российского спортсмена на поединок. Младший брат Федора Емельяненко объяснил свое решение желанием "пропагандировать здоровый образ жизни".

"Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни", – заявил 38-летний боец в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Также он предоставил главе Чечни самому выбрать, по каким правилам пройдет бой, а также место поединка.

Напомним, что ранее Кадыров предложил Емельяненко-младшему помериться силами на ринге.