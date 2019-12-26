Волейболисты казанского "Зенита" в шестой раз подряд выиграли Кубок России

В Москве завершился волейбольный турнир "Финал четырех", который определил обладателя Кубка России. Им стал казанский "Зенит", переигравший своих одноклубников из Санкт-Петербурга в решающем матче. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:20) в пользу команды из Казани.

Эта победа для "Зенита" стала шестой подряд в Кубке России. Всего же на счету казанских волейболистов девять трофеев турнира (2004, 2007, 2009, 2014–2019).

​​​Напомним, что в полуфинале турнира казанцы обыграли кемеровский "Кузбасс", а "Зенит" из Санкт-Петербурга взял верх над московским "Динамо".